Joan Baldoví, sobre las risas de Mazón en Les Corts: "Fue uno de los momentos más duros de mi vida política; no estallé por respeto a la Cámara"

El portavoz de Compromís ha relatado el tenso momento vivido esta semana en Les Corts durante el debate sobre la DANA, tras las risas de Mazón: "Hice bien en contenerme por respeto a la institución, pero si lo hubiera tenido cerca y no hubiera estado en la Cámara, probablemente el resultado habría sido otro".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el portavoz de Compromís Joan Baldoví ha recordado uno de los momentos más impactantes que ha vivido esta semana durante una intervención relacionada con la gestión de la DANA y las conclusiones de la comisión de investigación en Les Corts Valencianes. Unas conclusiones que, a su juicio, constituyen "una vergüenza y un insulto para las víctimas".

Durante su intervención, Baldoví relataba cómo se había comportado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia y leía algunos de los mensajes que este envió a su equipo de consellers. Fue entonces cuando se produjo una escena que no pasó desapercibida: Mazón rompió a reír.

Al recordar aquel instante, el síndic de Compromís no ha ocultado su indignación: "Fue muy duro tener delante a esta persona. Había conocido unos días antes ese chat en el que decía que lo único que le importaba del relato era inundar de datos porque eso daba una sensación de seguridad tremenda. Ver esa frivolidad y escuchar cómo se reía delante de mí fue uno de los momentos más duros de mi vida política. No estallé por educación y por respeto a la Cámara, pero por mi cabeza pasaron rayos y centellas. Le habría dicho todo lo que le habría dicho cualquier víctima".

El dirigente de Compromís ha criticado la forma en que se dio por concluida la comisión, ya que, según ha denunciado, se cerró sin que comparecieran ni la consellera de Emergencias ni el secretario autonómico de Emergencias. Una decisión que calificó de "absolutamente absurda" y "vergonzosa".

En este sentido, ha asegurado que la actitud de Carlos Mazón no hizo más que aumentar su indignación. Baldoví reprochó al presidente valenciano que "venga cuando le da la gana", que "se vaya a la playa en días de trabajo" y que no haya presentado "ni una sola iniciativa". Además, ha criticado que haya sido recompensado con una subida salarial, chófer oficial, vehículo y un piso en la Explanada de Alicante, al tiempo que, según denunció, se ha rodeado de asesores que estuvieron con él el día de la tragedia.

Toda esa situación, ha afirmado, provocó en él una enorme sensación de rabia e impotencia: "Hice bien en contenerme por respeto a la institución, pero si lo hubiera tenido cerca y no hubiera estado en la Cámara, probablemente el resultado habría sido otro".

Además de este episodio, Baldoví ha recorado otro momento de tensión vivido recientemente, cuando el conseller de Hacienda le llamó "payaso" durante una sesión parlamentaria: "Este conseller, que sabiendo a las 10:40 de la mañana que había colegios cerrados y que numerosos municipios habían suspendido las clases, se fue a las 12:30 a su casa y permaneció allí durante toda la jornada pese a la gravedad de la situación. Recuerdo al director del colegio de Cheste, que murió porque permaneció en su puesto hasta el último momento. Y este señor me llamó payaso. Para mí no es un insulto. Ser payaso es una de las profesiones más bonitas del mundo porque hacen reír a los niños. El impresentable es él por haber abandonado a toda la comunidad educativa el día de la DANA. Y eso lo llevará siempre en su conciencia, si es que la tiene".

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