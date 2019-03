Íñigo Errejón: "Sacar la bandera ha generado malestar en buena parte de los votantes de PSC"

NO ESTÁ EN CONTRA DE QUE CADA UNO LLEVE LA BANDERA QUE QUIERA A SU MÍTIN

Para Errejón, Colau ha devuelto Barcelona a las personas que le pertenece, y su labor se diferencia mucho de la de Artur Mas, que hace viajes de ida y vuelta y no se sabe si es presidente o candidato. Sobre las palabras de Manuela Carmena diciendo que los medios no les apoyan, Iñigo Errejón piensa que "no todos los medios se comportan igual" y que "a Carmena se le ha cuestionado cada cosa que ha hecho". También ha respondido a Felipe González, quien en su opinión "lo único que quiere es que alguien le haga caso".