Cuando se cumplen 20 años de los peores atentados de la historia de España, Santiago Abascal ha aprovechado el aniversario del 11M para arremeter contra Pedro Sánchez, asegurando que "muchos de sus aliados de hoy aplaudieron aquellos crímenes de ayer". Una afirmación que Carlos Cué rebate de forma tajante en Al Rojo Vivo, donde se muestra indignado con las palabras del líder de Vox: "¿Aplaudieron aquellos crímenes, de verdad, en serio? ¿Se puede mentir a ese nivel?", reprocha.

"No hubo nadie en España que aplaudiera la barbaridad. No ningún partido político, ninguna persona, ningún ciudadano español. ¿Pero estamos locos? En 2024, 20 años después seguimos con esta basura", afea el periodista, que insiste: "¿Quién aplaudió los atentados? Dígame usted en qué declaración quién aplaudió los atentados del 11M. Si hasta Arnaldo Otegi, que nunca condenó los atentados de ETA, salió ese día diciendo 'no hemos sido nosotros'. ¿De quién narices hablan? Es insoportable".

"Yo lo viví de cerca, no me podré olvidar nunca", incide Cué, que cubrió como periodista las "vidas rotas" que dejó la masacre. Según recuerda, acudió al tanatorio donde estaban 60 de las víctimas mortales: "En cada uno de esos grupos del tanatorio había 80, 100 personas. Muchos eran gente muy joven, los compañeros de universidad, los compañeros de colegio...", rememora. "Nadie nos vamos a olvidar de eso", sentencia.

Así, afea el "decir que alguien se alegró" con "el sufrimiento que supone el 11M, con el horror que supuso, la tragedia, la ciudad de Madrid como quedó devastada, la sensación de destrozo que supuso eso" y "la barbarie que hicieron estos asesinos crueles". "En la política española tenemos que darle una vuelta a esto", reclama el periodista, que zanja: "No puede ser que haya un líder de un partido político relevante, que es el tercer partido político del país, que diga sin ningún problema que alguien se alegró del 11M".