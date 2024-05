Salvador Illa, candidato del PSC, ha indicado que, si los resultados de las elecciones en Cataluña le son favorables, tiene pensado "asumir su responsabilidad". De esta forma, ha destacado que, si este escenario se cumple, va a presentar su candidatura. "Voy a pedir que no me bloqueen", ha señalado.

En cuanto a Junts, Illa ha dejado claro que la distancia que le separa de Carles Puigdemont es "evidente". "Antes que hacerme presidente, dejará la política", ha confesado. Sin embargo, no ha descartado que puedan llegar en un futuro a acuerdos, dejando claro que no serían de gobierno. Una puerta que ha abierto a todos los partidos que no tengan "discursos de odio como Silvia Orriols o Vox".

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, el candidato del PSC a las elecciones catalanas también ha aprovechado para responder a ERC tras asegurar que este es el PSC "más de derechas de la historia". "Lo dice alguien que ha gobernado diez años con Junts", ha indicado. "Yo no doy lecciones de progresismo, pero tampoco me gustan que me las den", ha asegurado, destacando que los hechos hablan por sí mismos.