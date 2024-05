Carles Puigdemont ha cargado duramente contra el PSOE en una entrevista concedida a 'ElNacional.cat', donde se refiere a los socialistas como el partido de la "cal viva", un ataque del líder de Junts que Salvador Illa, en Al Rojo Vivo, ha achacado que se debe al "nerviosismo".

Todo ha comenzado a raíz de unas declaraciones de Puigdemont en una entrevista, donde ha lanzado un dardo al PSOE: "Si realmente tuviéramos una confianza en el Partido Socialista como la que debería existir en situaciones normales, no necesitaríamos un mediador internacional, no deberíamos reunirnos en un campo neutral para intentar llegar a acuerdos, porque no nos fiamos. Y, por tanto, todas las precauciones que tomemos pueden ser pocas. Estamos tratando con una máquina de poder, que en determinados momentos la ha ejercido de forma muy dura, y muy vergonzosa, incluso: recordemos los años 80, los GAL, la cal viva. Éste es el partido, ¿eh?".

Un ataque con argumentos ocurridos en el pasado que han obtenido respuesta en Al Rojo Vivo, donde Salvador Illa ha asegurado que son declaraciones producidas por el "nerviosismo" que tiene el líder de Junts: "Es producto del nerviosismo, por eso recurre a insultos del pasado. Cataluña está mirando al futuro".