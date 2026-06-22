Ignacio Escolar ve "un mensaje de disonancia" en la reacción de Feijóo: "Es como el pastor que dice que viene el lobo todo el tiempo"

El periodista cuestiona la reacción de Feijóo tras la sentencia del caso mascarillas. Aunque considera "gravísima" la condena por corrupción de un exministro, critica que el líder del PP vuelva a reclamar elecciones con el mismo discurso que mantiene desde 2023.

El director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, ha reaccionado a la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo tras conocerse la sentencia del 'caso de las mascarillas', cuestionando la coherencia entre la gravedad de los hechos descritos por el líder del PP y las medidas políticas que propone como respuesta.

"Me sorprende la desproporción entre la narración de los hechos y las medidas que plantea", afirma Escolar en Al Rojo Vivo. "La petición de elecciones anticipadas se la llevo escuchando desde finales de 2023. De hecho, Feijóo no fue presidente porque no quiso intentar una investidura en aquel momento. Desde entonces ha mantenido exactamente la misma exigencia, por lo que resulta difícil presentar esta sentencia como un elemento nuevo que justifique ahora ese mismo planteamiento".

El periodista subraya que la condena conocida este lunes tiene una enorme gravedad política e institucional: "Es gravísimo que un ministro de Transportes sea condenado por corrupción. Es gravísimo que una persona que ocupó uno de los puestos más relevantes dentro del Partido Socialista se vea implicada en una trama de estas características. Más allá de que la cuantía de la pena pueda parecerme discutible, los hechos siguen siendo indecentes e intolerables. Que alguien reciba cientos de miles de euros en mordidas o beneficios personales es algo que cualquier demócrata debe condenar sin matices".

Sin embargo, Escolar considera que existe una evidente disonancia en el discurso del líder popular: "Feijóo lleva años sosteniendo que España se encuentra al borde de una crisis institucional y reclamando elecciones inmediatas. Cuando un dirigente repite constantemente el mismo diagnóstico, corre el riesgo de desgastar su propia credibilidad. Es la historia del pastor que anunciaba la llegada del lobo una y otra vez: cuando finalmente se produce un hecho grave, parte de la ciudadanía ya no percibe la alarma con la misma intensidad".

Además, cuestiona el argumento de que la continuidad del Gobierno responde únicamente a la falta de apoyos parlamentarios para una alternativa: "Escuchamos con frecuencia que Pedro Sánchez sigue gobernando porque no hay votos suficientes para reemplazarlo. Pero estamos ante el Parlamento más fragmentado de la historia democrática reciente. Si existe un contexto en el que un partido de centroderecha podría construir una mayoría alternativa, debería ser precisamente este. La pregunta es por qué el Partido Popular no consigue reunir esos apoyos".

Para Escolar, esa incapacidad también forma parte del debate político: "Si en una Cámara tan fragmentada el PP sigue siendo incapaz de encontrar los pocos votos que le faltan para articular una mayoría, quizá haya que preguntarse también por las razones de ese aislamiento. Esa es una cuestión que interpela directamente al liderazgo de Feijóo".

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