Monrosi, sobre el adelanto electoral: "Creo que la fecha de febrero o marzo es bastante razonable como tope máximo"

El periodista sostiene que Pedro Sánchez ha abierto por primera vez la puerta a un adelanto electoral si fracasan los Presupuestos, aunque matiza que tras el verano la situación política podría deteriorarse y precipitar los acontecimientos.

El periodista de 'eldiario.es' José Enrique Monrosi ha analizado las declaraciones de Pedro Sánchez sobre un posible adelanto electoral en caso de que el Gobierno no logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado: "Fue seguramente la primera vez que deslizó algo parecido a una fecha para unas elecciones generales. Todo ello, evidentemente, teniendo en cuenta que vivimos pendientes de los vaivenes políticos y, sobre todo, de la agenda judicial, factores que podrían alterar o incluso adelantar esos planes".

El periodista también se refire a una información publicada por 'eldiario.es' sobre las conversaciones discretas que el Ejecutivo mantiene con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Según relata, los nacionalistas vascos exigieron hace semanas a Sánchez dos condiciones: descartar la celebración de un "súper domingo electoral" y tramitar unos Presupuestos Generales del Estado. Moncloa cumplió ambos requisitos en apenas 24 horas.

Monrosi revela además que, en esas reuniones de alto nivel, se ha abordado el escenario de una eventual caída de los Presupuestos. "En Moncloa calculan que eso podría producirse aproximadamente en noviembre. A partir de ese momento se prepararía el terreno para la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales durante el primer trimestre de 2027, previsiblemente en febrero o, según algunas fuentes, en marzo", señala.

Preguntado por Antonio García Ferreras sobre cuándo cree que se celebrarán finalmente las elecciones generales, Monrosi responde con cautela: "Para no equivocarnos, lo mejor es levantarse cada mañana y contar 54 días hacia adelante. A partir de ahí, ir haciendo cálculos".

No obstante, considera que el escenario de febrero o marzo de 2027 resulta "bastante razonable" y podría representar el límite máximo de duración de la legislatura. "Lo que se está hablando entre el PNV, el PSOE y otros socios del Gobierno es que la legislatura difícilmente podrá prolongarse más allá de ese momento una vez decaigan los Presupuestos Generales del Estado, algo que consideran inevitable", afirmó.

El periodista matiza, sin embargo, que la situación política podría deteriorarse tras el verano y precipitar los acontecimientos. "Otra cosa es que, a la vuelta del verano, las circunstancias se compliquen y el presidente decida adelantar incluso esos planes", añade.

En cualquier caso, Monrosi subraya que este calendario encajaría con el discurso mantenido hasta ahora por Pedro Sánchez, quien siempre ha defendido que las próximas elecciones generales se celebrarían en 2027. De hecho, recuerda que fuentes de Moncloa sostienen que unos comicios en febrero o marzo de ese año no deberían considerarse técnicamente un adelanto electoral, ya que tendrían lugar dentro del año inicialmente señalado por el presidente del Gobierno.

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