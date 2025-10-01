Ignacio Cembrero, sobre los ataques de drones rusos: "Son una forma de amenaza híbrida y de medir la voluntad de resistencia de los europeos"

Para el analista, está claro que Rusia es el origen de los ciberataques y las provocaciones con drones en países de la UE. Por eso se celebra la cumbre de la Unión Europea en Copenhague: "Esta reunión, centrada en la defensa, busca enviar un mensaje político a Vladímir Putin".

En Al Rojo Vivo, el analista Ignacio Cembrero ha puesto el foco en la decisión de Dinamarca de prohibir temporalmente los vuelos de drones civiles en su espacio aéreo tras detectar un aumento de actividad sospechosa en varios aeropuertos y enclaves militares la semana pasada. "Cuanto más cerca está un país de Rusia —aunque no sea el caso de Dinamarca— más directamente sus líderes señalan a Moscú y a Vladímir Putin", ha explicado.

Para Cembrero, no hay dudas: "Todas estas provocaciones, que es como hay que llamarlas, y también los ciberataques que van más allá de Dinamarca, tienen un origen claro: Rusia. Es una forma de formular una amenaza híbrida, de provocar y de comprobar la voluntad de resistencia de los europeos".

En este contexto, Cembrero ha celebrado la cumbre de la Unión Europea Copenhague: "No solo hay que reforzar y mantener presencia militar en las repúblicas bálticas o en Rumanía, sino también mandar mensajes políticos. Esta cumbre de la UE, dedicada en buena medida a la defensa, es una forma de enviar un mensaje político a Vladímir Putin".

