El candidato de Unidas Podemos a las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, ha insistido en 'Al Rojo Vivo' en las declaraciones que hizo al inicio de la campaña electoral, en las que aseguró que, si se investigaba, la presidenta Ayuso podría acabar en la cárcel.

Ante esto, el presentador del programa, Antonio García Ferreras, le ha recordado al dirigente que "no hay ninguna causa abierta" contra la líder popular: "Es un hecho real", incide, a lo que Iglesias ha respondido: "Eso es lo que piensas tú. Un hecho real es que todos los presidentes del PP han sido imputados. Un hecho real es el que el consejero de Ayuso dimitió de su cargo diciendo que es ilegal e inmoral lo que se hizo con las residencias". No obstante, Ayuso no tiene ninguna causa judicial abierta en estos momentos.

Así, según el líder de Unidas Podemos, "el señor Sarasola —empresario dueño de la cadena hotelera en la que se alojó Ayuso durante la pandemia— le puso un piso de lujo a la señora Ayuso", e insiste: "Se comprometió a enseñarme la factura y estamos esperando aún".

En este sentido, Iglesias ha remarcado el discurso del inicio de la campaña, repitiendo algunas de sus sospechas contra dirigentes populares: "Con los dirigentes del Partido Popular y la prisión, creo que la historia ha demostrado que hay que ser prudentes. Cuando se investiga, aparecen delitos", expresa, y concluye: "Cuando nosotros gobernemos se va a abrir una comisión parlamentaria, y ya veremos lo que pasa".