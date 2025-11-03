Hugo Morán desmonta las mentiras de Mazón: "Las obras del barranco del Poyo no se ejecutaron por los recortes de Rajoy"

"El Gobierno de Mazón no debería faltar a la verdad, porque los hechos lo acaban demostrando", asegura el secretario de Estado de Medio Ambiente en Al Rojo Vivo tras la denuncia en diferido del president valenciano.

Excusas, mentiras y falsas acusaciones. En eso ha consistido la comparecencia en la que Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como president de la Generalitat. Una dimisión que todavía no se ha formalizado al no haber firmado la renuncia formal a la presidencia.

En esa comparecencia, el todavía jefe del Consell ha eludido sus responsabilidades en las 229 muertes que la DANA provocó en Valencia, culpando al Gobierno central de omitir información y de no ejecutar a tiempo las obras del barrando del Poyo, algo que ha sido desmentido por Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en Al Rojo Vivo.

"La prueba de que tenían los datos es que la Generalitat declaró la alerta hidrológica por la información que había sobre el barranco del Poyo", sostiene Morán. De hecho, asegura que "la jueza ha descartado que hubiera un apagón informativo", puesto que "el único apagón que hubo fue el del CECOPI".

Asimismo, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha desmentido también que las obras del barranco del Poyo se suspendiesen por decisión del Gobierno de Sánchez: "Las obras del barranco del Poyo no se ejecutaron porque el Gobierno de Rajoy pegó un recorte brutal a la capacidad de inversión". "El Gobierno de Mazón no debería faltar a la verdad, porque los hechos lo acaban demostrando", concluye Hugo Morán en Al Rojo Vivo.

