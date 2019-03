Hernando: "No tiene nada que ver el caso de Bárcenas con Pujol"

¿Por qué Jordi Pujol sí debe comparecer para explicarse y Bárcenas no?

¿Por qué Jordi Pujol sí y Bárcenas no? Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha analizado en 'Al Rojo Vivo' las últimas informaciones sobre la familia Pujol. Cree Hernando que el caso de Pujol no tiene nada que ver con el del extesorero del PP Luis Bárcenas y por eso defiende que el PP no pidiera explicaciones a Bárcenas y sí pida la comparecendia de Pujol. Justifica Hernando que "el PP ha dado explicaciones en el Congreso, se dieron explicaciones de todo tipo, el presidente Rajoy pidió disculpas... Además, esta persona (en referencia a Bárcenas) era extesorero y Pujol ha sido presidente de una Comunidad Autónoma". "No sé qué podría aportar Bárcenas compareciendo en elCongreso", añade Hernando.