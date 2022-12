Rafael Hernando también tienen, como su jefe de partido, palabras para Rubalcaba, y no son precisamente apaciguadoras: "Cuando uno habla y se presenta ante los ciudadanos como el mago de todas las soluciones tiene que saber qué es lo que ha hecho cuando tenía la oportunidad de gobernar".

Y afirma: "Rubalcaba, que tiene la piel muy fina cuando le critican, ha sido vicepresidente de un Gobierno que era una máquina de destruir empleo y destruir la verdad”, sentencia el portavoz adjunto del PP en el Congreso, quien considera que el líder socialista "quiere destruir la verdad y la esperanza que tienen todos los ciudadanos a confiar en un futuro mejor".



"No se puede estar diciendo que en estos dos años no se ha hecho nada y que quedan dos años peores. Esto es lo que ha estado haciendo el señor Rubalcaba", sentencia Hernando.



Cospedal afirmó en la convención de su partido que formaba parte de una agrupación fuerte y unida. Hernando ahonda en la misma línea: “Este es un gran partido que tiene más de 800.000 militantes. Yo llevo mucho tiempo en política y en ocasiones he visto que determinadas personas querían salir de mi partido. Este es un partido de puertas abiertas y eso es lo que nos ha convertido en lo que somos hoy".



El portavoz adjunto del PP en el Congreso se suma al último punto fuerte del argumentario popular, intentar integrar a todos los españoles en las políticas desintegradoras de su partido: "Después de muchos esfuerzos de todos los ciudadanos españoles estamos consiguiendo resultados positivos. Las grandes reformas económicas han posibilitado que la inflación solo subiera un 0,2% y que los pensionistas ganen poder adquisitivo por primera vez en muchos años, el paro comienza a disminuir y eso son esperanzas".

Por otra parte, tanto Arantza Quiroga, presidenta del Partido Popular en el País Vasco, como Iñaki Oyarzábal, secretario general de los populares en la misma región, consideran que hay una operación para acabar con Rajoy desde dentro del PP. Hernando no ve esta operación en el presente: "No veo que nadie esté pensando en una operación contra Rajoy sino en todo lo contrario, atajar esta crisis que nos ha destruído".