en al rojo vivo
Guillermo Pulido analiza la guerra entre EEUU e Irán: "Habrá un intercambio de golpes prolongados, pero no será una escalada descontrolada"
En Al Rojo Vivo, el analista de Defensa Guillermo Pulido prevé una escalada prolongada entre Estados Unidos e Irán, aunque descarta que el conflicto se descontrole por completo a corto plazo.
El analista de Defensa Guillermo Pulido ha analizado los ataques de Estados Unidos que se han desarrollado en tres oleadas contra distintos puntos estratégicos de Irán. Entre los objetivos alcanzados figuran sistemas de defensa antiaérea, radares y, también, infraestructuras críticas como plantas desalinizadoras y depósitos de agua, situado muy cerca del estrecho de Ormuz, en la costa iraní.
Sobre la posibilidad de que el conflicto se descontrole, Pulido ha considerado que habrá una escalada, aunque no completamente fuera de control. "Probablemente veremos un intercambio de golpes prolongado en el tiempo, pero no una escalada descontrolada. Basta con observar los objetivos atacados: Estados Unidos ha golpeado bases militares en torno al estrecho de Ormuz e Irán está respondiendo contra objetivos militares. Todavía no se están atacando de forma relativamente indiscriminada objetivos económicos o civiles", ha señalado.
No obstante, el experto cree que la tensión irá aumentando durante las próximas semanas y meses. "Como vengo diciendo desde hace tiempo, veremos fases de alto el fuego seguidas de nuevos ataques. Habrá escaladas, pero no serán descontroladas. No es lo mismo una escalada que un conflicto que avanza sin ningún tipo de límite", ha concluido.
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