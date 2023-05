María Guardiola, candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura, ha asegurado que pedirá al candidato socialista y aún presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se abstenga para que pueda formar Gobierno. La candidata 'popular' ha obtenido 28 escaños, 8 más que en los últimos comicios, y los mismos que el PSOE en la región, si bien podría gobernar con el apoyo de Vox, que ha obtenido 5 diputados.

"Me llevo viendo de presidenta unos meses", ha aseverado Guardiola, que ha rehusado hablar sobre si pactará o no con Vox y ha indicado que le pedirá al candidato socialista que permita un gobierno en solitario "que es lo que han dicho las urnas y los extremeños".

"Vara sabe que lo que necesita Extremadura es un gobierno tranquilo, que permita que esta tierra progrese, que no consienta los agravios que estamos padeciendo durante años por parte del Gobierno central y le voy a pedir a Guillermo esa altura de miras y esa generosidad y madurez política que creo que debe tener ya después de tanto tiempo en el Gobierno de Extremadura para que permita un gobierno liderado por una mujer, por mí", ha aseverado.

Guardiola no ha indicado, por tanto, qué hará si Vox exige estar dentro de su gobierno para poder alzarse presidenta. "No he hablado con el candidato de Vox aún y quiero saber qué ofrece para esta tierra, porque creo que él tiene muy claro lo que ofrecemos nosotros, un programa que hemos elaborado con los extremeños", ha añadido tras indicar, además, que quiere "ir de la mano de un Gobierno central que mire a esta tierra de una vez por todas".

En este sentido, ha indicado que a Extremadura le faltan "infraestructuras y financiación" y ha asegurado que a los extremeños les hace falta un cambio: "Tenemos el mayor número de parados de toda España, somos líderes en paro femenino, en paro juvenil... tenemos el índice de pobreza más elevado de todo el país".

En la misma línea, Guardiola ha extrapolado sus resultados al territorio nacional y ha valorado el adelanto electoral como "una fantástica noticia": "Los extremeños están pensando en los problemas que tienen en Extremadura, que se agravan a los que tienen los restos de los españoles. Tenemos una comunidad autónoma que está abandonada". "Estábamos esperando como agua de mayo que en diciembre fuera Feijóo el presidente de todos los españoles y caminar de la mano de un gobierno del PP en esta región, y lo vamos a anticipar unos cuantos meses", ha zanjado.