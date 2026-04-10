Gonzalo Bernardos: "Trump se pondrá de rodillas ante Irán para que el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad"

El encarecimiento del petróleo vuelve a situarse en el centro del debate internacional tras la guerra en Irán. En este contexto, el economista descarta la posibilidad de que Irán imponga una especie de peaje en el estrecho de Ormuz al estilo del Canal de Suez o el Canal de Panamá.

El encarecimiento del petróleo vuelve a situarse en el centro del debate internacional tras la guerra en Irán. En este contexto, el economista Gonzalo Bernardos rebaja el alarmismo, aunque advierte de los riesgos: "Precios cercanos a los 100 dólares los hemos visto muchas veces. Es una gran diferencia respecto a los 70, pero no dan para una crisis económica importantísima". A su juicio, el verdadero problema es otro: "Lo que provocan es una gran incertidumbre". Y lanza una advertencia clara: "El peor de los casos son precios por encima de los 150 dólares, que sí dañarían mucho a las economías avanzadas y, especialmente, a las emergentes de Asia".

Bernardos descarta además una vuelta a los precios bajos en el corto plazo: "No creo que el petróleo vuelva este año a los 70 dólares; lo descarto prácticamente por completo. Sería una grandísima sorpresa". En su análisis, la destrucción de infraestructuras clave limita la oferta: "Puede estar por debajo de 100, en torno a 80 u 85, pero veo muy difícil que vuelva a 70. Para eso debería aumentar mucho la oferta y el único que tiene capacidad es Arabia Saudí". Por ello, anticipa un escenario prolongado de precios elevados: "Veo precios altos durante todo el año y tipos de interés más elevados en Europa, por encima del 2% actual".

El economista también subraya la presión creciente de las grandes petroleras sobre Donald Trump: "Es lógico el enfado. Están llamando cada día los ejecutivos de las grandes compañías". Aunque en un primer momento los altos precios podían beneficiarles, la situación en el Golfo ha cambiado el tablero: "Si el petróleo no puede salir como antes desde Emiratos, Kuwait o Arabia Saudí, esos beneficios desaparecen".

Su conclusión es contundente: "Para mí, Donald Trump se va a poner de rodillas delante de Irán para que el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad".

En cuanto a la posibilidad de que Irán imponga una especie de peaje en este paso estratégico, al estilo del Canal de Suez o el Canal de Panamá, Bernardos lo descarta: "Lo descarto por completo. Tiene enemigos muy potentes: las grandes petroleras y los países de la zona que dependen de esa vía". Eso sí, advierte de que cualquier solución tendrá un coste: "Habrá que pagarle un precio político, y veremos cuál es ese precio".