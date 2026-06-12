Gonzalo Bernardos, tras la decisión del BCE: "Salen beneficiados muchos trabajadores"

El profesor de Economía ha analizado quiénes son las personas que salen más y menos afectadas tras la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés al 2,25% tras tres años sin hacerlo.

El Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos de interés, tal como se esperaba, con el objetivo de intentar evitar que el alza de los precios de la energía, provocada por la guerra con Irán, derive en una mayor inflación. El aumento de los costes del petróleo y el gas contribuyó a que la inflación en la eurozona superara el 3% el mes pasado, muy por encima del objetivo del 2% del BCE.

En total, los ha subido al 2,25%, siendo la primera vez que lo hacen en tres años, desde septiembre de 2023.

Gonzalo Bernardos ha indicado que con esta subida, aunque no lo parezca, salen beneficiados "muchos trabajadores" porque cuanto más tarde actúe el BCE ante un episodio de inflación, más suben los precios y "más poder adquisitivo pierden los trabajadores".

Sin embargo, también hay trabajadores que van a salir perjudicados como consecuencia de una ralentización económica que puede llevar a "no encontrar empleo o perderlo".

En cuanto a los hipotecados, ha señalado que salen menos perjudicados de lo previsible en otras épocas porque muchos han cogido en los últimos años una hipoteca fija o mixta.

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