Gemma Robles, sobre la gestión de la DANA: "Hay que responder a las preguntas, aunque sean incómodas"

Gemma Robles ha analizado la situación que vive Valencia un mes después de la DANA. La periodista ha destacado que es importante que los dirigentes traten a la ciudadanía como "personas adultas", respondiendo a sus preguntas.

Un hecho que ha reconocido que ya están haciendo los alcaldes de algunos municipios como Paiporta, donde se han celebrado unos plenos intensos en los que han escuchado las recriminaciones de los afectados.

"Tienen que responder a las preguntas aunque las respuestas puedan ser incómodas", ha destacado, señalando que deben hacerlo al igual que no fue fácil saber que la pandemia "no podía terminar hasta que no hubiese una vacuna" o que "el lodo no se podía tirar a cualquier parte".

De esta forma, Gemma Robles ha defendido que ahora lo que necesitan los afectados son "respuestas" y tener "un poco de certidumbre".