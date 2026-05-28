Gemma Robles analiza la situación del PSOE tras el auto de Leire Díez: "La única salida responsable es un Comité Federal urgente e inmediato"

Un día después de conocer el auto del caso Leire Díez, la periodista Gemma Robles expone en este vídeo lo que debería hacer el PSOE como partido.

Este miércoles conocíamos el auto del caso Leire Díez, en el que el juez Santiago Pedraz sospecha que el PSOE montó una "trama para desestabilizar" procesos judiciales contra el partido y que su principal objetivo fue proteger al presidente del Gobierno.

Para la periodista Gemma Robles, directora de la red de contenidos de Prensa Ibérica, sostiene que "la única salida responsable para el PSOE, como partido, es un Comité Federal urgente e inmediato. Si lo merecía la situación de una persona, que era la de Sánchez, cómo no lo va a merecer la situación de todo el partido".

Y aunque hay un Comité preparado para el 27 de junio, la periodista cree que es "escandaloso" que a esta hora no esté convocado un Comité urgente. Porque, tal como asegura Robles, el PSOE "tiene que querellarse contra todos los imputados [del caso Leire] si le han robado a espaldas del líder o hay que plantear inmediatamente una renovación en la dirección del PSOE".

Por otro lado, cree que debe también haber una comisión de investigación sobre Plus Ultra, "que debería pedir el propio PSOE para dar explicaciones" y, por último, "una meditación más serena sobre qué hacer con el Gobierno, porque tiene una vía que es la cuestión de confianza", concluye Robles.