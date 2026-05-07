Gaspar Llamazares: "El hantavirus no es nuevo, llevamos un tiempo largo conviviendo con él y hay experiencia"

El político asegura que "ha y que dimensionar el problema": "Es un brote, no es una pandemia y además tiene un contagio limitado y un riesgo limitado, lo cual no quiere decir que no se pueda descontrolar, pero en estos momentos eso es lo que hay".

El político Gaspar Llamazares (Convocatoria por Oviedo) ha analizado este jueves en Al Rojo Vivo el panorama actual tras conocerse la crisis sanitaria en el crucero Hondius por el hantavirus, en el que viajaban 14 españoles.

La incertidumbre y el desconocimiento se han adueñado de la sociedad estos últimos días, algo de lo que Llamazares ha hablado: "Yo creo que estas situaciones producen siempre esa incertidumbre que hay que saber gobernar mediante la información y mediante protocolos claros".

Asimismo, dice que le parece "una exageración" que a tres días de la llegada del buque en la que viajan algunos afectados, ya haya incertidumbre sobre qué va a pasar.

"Hay que dimensionar el problema. Es un brote, no es una pandemia y además tiene un contagio limitado y un riesgo limitado, lo cual no quiere decir que no se pueda descontrolar, pero en estos momentos eso es lo que hay", explica.

A su vez, sostiene que "hay una experiencia" con este virus, es decir, no es nuevo: "Llevamos un tiempo largo en parte de Europa y en América conviviendo con él. Tenemos experiencia, por lo que primero hay que respetar a las directrices de la OMS y de salud pública".

"He visto en los medios de comunicación, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, poner en duda que España tenga que responder a esa llamada de la OMS. Nosotros hemos firmado un tratado internacional, somos parte de un acuerdo internacional de control de enfermedades transmisibles y también somos parte de un acuerdo en el marco europeo", añade el político.

Es por ello que Llamazares indica que "no cabe duda de que tenemos que colaborar" y ayudar a los afectados, no solo por formar parte de un acuerdo, sino por "la obligada solidaridad y el interés común, que es el interés de la salud pública".

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