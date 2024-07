Gaspar Llamazares ha confesado en Al Rojo Vivo que no se esperaba la decisión de Vox de romper sus gobiernos autonómicos con el PP porque intentaba aplicar al partido liderado por Santiago Abascal "la lógica política".

Sin embargo, ha destacado que esto no puede hacerse con este partido porque para ellos lo que vale es la "lógica antipolítica de una secta". "Toma una decisión sin tener en cuenta la realidad plural del Estado", ha indicado, asegurando que tampoco tiene en cuenta a "sus dirigentes".

De esta forma, Llamazares ha explicado que Vox toma sus decisiones "en términos de encuestas electorales y en términos de hacerse un Alvise para adoptar una antipolítica ante el riesgo de verse engullidos por la política de pactos".

Además, el portavoz municipal de 'Convocatoria en Oviedo' ha confesado que no entienden que diga que el PP sale beneficiado de esta situación, señalando que no saben "aguantar" un gobierno cuando no tienen mayoría absoluta, recordando que tampoco aguantaron "sus pactos con Ciudadanos".