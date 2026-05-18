García Aller reflexiona sobre si el PP pactará o no con Vox: "Veremos si a Juanma Moreno se le pone cara de María Guardiola"

Tras los resultados electorales de Andalucía, la periodista Marta García Aller afirma que "es el momento en que Juanma Moreno demuestre cuánto había de postureo en su perfil de barón moderado y cuánto de principios".

Juanma Moreno no ha conseguido la mayoría abosluta que le pronosticaban algunas encuestas, incluso los sondeos de antes de comenzar el escrutinio, y tendrá que depender de Vox. Sin embargo, como solo se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, Moreno Bonilla insiste, de momento, en "gobernar en solitario", aunque ya admite que deberá "buscar acuerdos" con Vox.

Por parte, los de Santiago Abascal aseguran que harán valer sus votos y ya agitan la "prioridad nacional" ante un pacto con el PP: "Los sillones vedrán después de las políticas", ha afirmado el candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

Marta García Aller, periodista de El Confidencial, afirma "es el momento en que Juanma Moreno demuestre cuánto había de postureo en su perfil de barón moderado y cuánto de principios. Ahora estamos viendo que quiere mantener un perfil propio, hace bien en levantar esa abrumadora mayoría en la que tiene el doble de votos que el PSOE y está muy por delante de Vox como para que Vox salga la noche electoral a que parezca que ha ganado las elecciones".

Pero,"veremos si se le pone a Juanma Moreno cara de María Guardiola, porque él dijo que no quería el lío de Vox, dijo en la precampaña que Andalucía no podía permitirse lo de Extremadura y ahora mismo lo que le estamos escuchando es que efectivamente él no quiere lo de Extremadura", sostiene la periodista, pero "su partido [el PP] normalizó con un decálogo en el que abría las puertas a los pactos y a que Vox entrara en los gobiernos (...) Veremos a ver si puede aguantar el órdago", apunta la periodista.

En el vídeo podemos ver al completo su análisis y algunos comentarios de los demás colaboradores de la mesa del debate de Al Rojo Vivo.

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