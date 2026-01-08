Gabriel Sanz, sobre la situación de Venezuela: "Quien controla el petróleo, tiene la llave de todo"

El periodista ha analizado la situación de Venezuela en 'Al Rojo Vivo' y ha asegurado que "el plan es maquiavélico": "Por más que tengamos reparos en términos de legalidad nacional, Trump se la ha cargado".

Los ataques perpetrados por Estados Unidos y su líder, Donald Trump, contra Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su mujer, han puesto el panorama político internacional en el punto de mira de todo el mundo.

"Es un plan maquiavélico porque el petróleo, que aquí lo vinculamos siempre con intereses económicos directos de Trump y del administrador estadounidense, es la llave de que todo salga bien", añade el periodista.

Para Sanz, "Venezuela solo tiene una riqueza, que es el petróleo", por lo que "quien controla eso, quien controla los ingresos y de dónde vienen, tiene la llave de todo".

La gran jugada en toda esta situación, según el experto, "es básicamente sacar a China del tablero de América Latina, no solo de Venezuela", ha sentenciado.

