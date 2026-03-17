Gabi Sanz: "El 'no a la guerra' le ha servido al PSOE para vampirizar una parte relevante de ese voto a la izquierda que se ha quedado sin representación parlamentaria"

El periodista destaca cómo la postura internacional de Sánchez ha consolidado parte del voto de izquierda: "El 'no a la guerra' si amalgama al electorado que está a la izquierda y le convierte en, digamos, el voto útil por antonomasia", aunque advierte que su efecto a largo plazo sigue siendo incierto.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'Vozpópuli' Gabi Sanz ha analizado el impacto de la política internacional en el escenario nacional, así como la postura de Pedro Sánchez y sus efectos en las elecciones autonómicas: "El 'no a la guerra' le ha servido. No sé si tanto a Carlos Martínez como a las siglas del PSOE para vampirizar una parte relevante de ese voto a la izquierda que se ha quedado sin representación parlamentaria".

Sanz matiza, no obstante, que ese trasvase ha sido limitado: "No ha sido masivo, porque apenas han votado uno o dos de cada cuatro o cinco votantes de Sumar y Podemos, pero sí ha sido suficiente para que Martínez mantenga el resultado".

Además, señala otro factor clave que, a su juicio, ha pasado más desapercibido: "Mientras tanto, Se Acabó la Fiesta, de Alvise, le ha restado a Vox varios miles de votos, lo que se ha traducido en la pérdida de dos o tres escaños. Es una clave que no estamos visualizando lo suficiente".

Asimismo, insiste en el papel central del contexto internacional como elemento aglutinador del voto: "El 'no a la guerra' si amalgama al electorado que está a la izquierda de Pedro Sánchez y le convierte en, digamos, el voto útil por antonomasia", aunque introduce dudas sobre la sostenibilidad de este efecto en el tiempo: "Otra cosa es que esto se prolonga en el tiempo, le sirva para llegar a las elecciones generales, siquiera las andaluzas, que no lo tengo nada claro".

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