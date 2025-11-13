Gabi Sanz: "Me hubiera gustado que la ley de amnistía contara con un respaldo mucho más amplio del pueblo español"

El periodista ha valorado el aval del abogado general de la UE quien ha considerado aplicable la ley de amnistía incluso a los delitos de malversación y terrorismo atribuidos a los miembros de los CDR. "Tengo que reconocer que esto es un aval a las tesis del Gobierno", ha admitido.

Gabi Sanz, periodista de Vozpópuli y analista de Al Rojo Vivo, ha valorado el aval del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, quien ha considerado aplicable la ley de amnistía incluso a los delitos de malversación y terrorismo atribuidos a los miembros de los CDR. "Yo, que he sido contrario a la ley de amnistía, tengo que reconocer que esto es un aval a las tesis del Gobierno", ha admitido.

El periodista ha señalado además que, con este respaldo y la abstención del PP que permitirá frenar la ampliación de la vida de las centrales nucleares, "Sánchez y el Gobierno pueden respirar un poco más tranquilos".

Sin embargo, Sanz ha subrayado su malestar con la falta de consenso: "Me hubiera gustado que esta ley, como la del 77, contara con una mayoría más amplia del pueblo español. Que una amnistía esté respaldada solo por una mayoría simple me deja mal sabor de boca".

Y concluye con una reflexión:"Si la justicia europea la avala, pues habrá que acatar y nada más".