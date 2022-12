El fútbol y los goles de Messi y Cristiano brillaron en uno de los clásicos más politizados de la historia. Las banderas, los cánticos y el sentimiento catalanista no pudo ensombrecer el espíritu deportivo de los jugadores. Según Eduardo Inda, "no se puede hacer esta utilización política del deportes". "Me consta que en el vestuario blaugrana muchos de esos gestos no gustaron para nada", explicaba Inda.

Por su parte, Manuel Rico considera que "el fútbol se lleva politizando desde hace mucho tiempo". "La Senyera es la bandera oficial de Cataluña. No es normal que los mismos que lucen la bandera española cuando juega la Selección, ahora se rasguen las vestiduras".

Artur Mas destacó el ambiente "catalanista y educado" que reino en el campo. Sin embargo, Margallo, el ministro de Exteriores, cree que la imagen que se dio en el Camp Nou "perjudica a España". "Estamos dando una imagen de división interna en un momento de convulsión".

Para Antonio Miguel Carmona, "Margallo se equivoca". "Es cierto que existe una utilización política del fútbol; pero ahora mismo en la calle, lo que preocupan son otras cosas". "Artur Mas ha escondido tras las banderas las tijeras de unos recortes serios".