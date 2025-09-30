Francisco Carrión cuestiona el plan de Trump en Gaza: "Que pongan como miembro de esa junta de la paz a Tony Blair parece una broma"

El periodista de El Independiente analiza el plan de Trump para Gaza: "Son 20 puntos bastante vagos", y cuestiona la inclusión de Tony Blair en la junta de paz: "Es el ex primer ministro de Reino Unido, el país que nos ha llevado al desastre de hoy".

Francisco Carrión, periodista de El Independiente, ha puesto bajo la lupa el plan de Donald Trump para Gaza. "Creo que hay que analizarlo con los pies en la tierra y dejarse de la fanfarria con la que Trump presentó el plan. Hay que ir al detalle, y el detalle es que son 20 puntos bastante vagos", ha señalado.

El periodista hizo especial hincapié en la figura de Tony Blair, a quien ha calificado como "una figura divisiva en el mundo árabe". Ha recordado que el ex primer ministro británico "fue uno de los líderes que impulsó la invasión estadounidense de Irak, con enormes problemas y consecuencias que todavía hoy arrastra todo el mundo árabe". Además, ha apuntado que Blair fue miembro durante ocho años del llamado Cuarteto —formado por la ONU, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea— que buscaba una solución al conflicto palestino-israelí, pero que no logró resultados tangibles.

Carrión también ha subrayado la dimensión histórica de su nombramiento: "Tony Blair es el ex primer ministro de Reino Unido, el país que nos ha llevado al desastre de hoy, porque era la potencia colonizadora en 1948 cuando se aceptó la creación del Estado de Israel, pero se dieron largas a la del Estado palestino. Que lo pongan hoy como miembro de esa junta de la paz parece una broma".

El plan de Trump, ha añadido Carrión, deja abiertas incógnitas clave: "¿Qué países van a aceptar enviar tropas a esas fuerzas temporales? Tampoco está claro el calendario de la salida de las tropas israelíes de la Franja de Gaza".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.