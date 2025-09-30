Ainhoa Martínez: "Mazón está en su supervivencia política y judicial"

En Al Rojo Vivo, la periodista ha subrayado: "La batalla de Mazón se centra en ser candidato en 2027, y por eso tiene que estar en esos actos. Podría haberse ausentado, pero no le interesó, mientras la gente de su comunidad estaba preocupada”.

La periodista de ABC, Ainhoa Martínez, ha analizado la gestión de las tormentas intensas registradas en Valencia. Más allá de la infraestructura, ha puesto el acento en la dimensión humana: "No me puedo imaginar la sensación de pánico que tienen las personas que sufrieron la DANA de hace once meses, que perdieron familiares, casas, negocios, sus medios de vida… Cuando el cielo empieza a tronar, o incluso sin que caiga una gota —porque hubo pueblos donde no llovió nada y aun así el agua se lo llevó todo—, eso requiere una sensibilidad extra que es lo que le falta a Carlos Mazón".

Según Martínez, "Carlos Mazón está en su supervivencia política y judicial". Y añade: "A nivel judicial, no sé si tiene mucho impacto que no pasara por el Cecopi estos días, porque creo que está en la coherencia de que no hacía falta su presencia allí. Creo que hubiera sido un gesto de cara a los valencianos".

También ha destacado el trasfondo de su participación en el acto de Murcia: "El hecho de que se quedara en esa reunión de barones implica que quería figurar, que se le viera como uno más de sus compañeros, normalizando una presencia que hasta hace unos meses era tóxica y que ahora parece no representar ningún problema para el PP".

En su opinión, "la batalla de Mazón se centra en ser candidato en 2027, y por eso tiene que estar en esos actos. Podría haberse ausentado, pero no le interesó, mientras la gente en su comunidad estaba preocupada. Me parece que sobran absolutamente esas prioridades".

Martínez también ha subrayado que "la buena gestión de esta DANA, aunque haya caído muchísima menos agua, pone en evidencia lo mal que se gestionó hace once meses. Si se hace caso a los avisos y a los organismos oficiales, se puede prevenir. No hace falta convocar un Cecopi para mandar una alerta a los móviles, lo hemos visto estos días".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.