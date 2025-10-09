En busca de paz
Francisco Carrión advierte que Hamás "no va a desaparecer": "Es imposible erradicar las ideas"
El periodista ha indicado que está convencido de que Hamás no se va a disolver y va a jugar "un papel político" porque es una idea. "Es imposible erradicar la base social", ha señalado tras el acuerdo alcanzado con Israel.
Francisco Carrión ha analizado el acuerdo que han alcanzado Israel y Hamás, dejando claro que no cree que Hamás vaya a "desaparecer" ni se vaya a disolver.
"Va a jugar un papel político", ha asegurado, señalando que se trata de una idea. "Es imposible erradicar las ideas, la base social", ha aclarado.
El periodista ha explicado que es posible que en Gaza, quizás, quieran que Hamás rinda cuentas. Sin embargo, en Cisjordania la historia es "muy distinta".
Además, sobre el pacto alcanzado, ha indicado que en el último mes han sucedido cosas importantes que han marcado un punto de inflexión. "Hay un ataque israelí mal medido por parte de Netanyahu contra Qatar que no cuenta con el apoyo de EEUU", ha recordado, destacando que es en ese momento cuando Donald Trump decide lanzar su plan de paz.
