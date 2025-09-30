Francisco Carrión, tras aceptar Netanyahu el plan de Trump para Gaza: "Supone un problema para las dos partes"

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que el aislamiento internacional que tenía Netanyahu hace unas semanas en el mundo "se ha dado la vuelta" y ahora es Hamás quien está entre la espada y la pared y "debe responder".

Donald Trump y Benjamin Netanyahu han anunciado un ambicioso plan de paz en Oriente Próximo. Francisco Carrión ha destacado que el problema principal que tiene, tal y como está establecido, es que supone un inconveniente "para las dos partes".

Por un lado, para Netanyahu es un "problema interno". De hecho, ha recordado que, minutos después de su encuentro con Donald Trump, realizó unas declaraciones que eran un "ataque directo" al plan, asegurando que jamás habría un Estado palestino.

El periodista ha destacado que, el aislamiento internacional que tenía el líder israelí hace unas semanas en el mundo "se ha dado la vuelta" y ahora es Hamás quien está "entre la espada y la pared" y tiene que responder.

Para Hamás, este acuerdo es un problema porque supone "aceptar la disolución de su brazo militar" y no tener un rol en el futuro.

