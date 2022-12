La fiscalía anticorrupción ha pedido al juez Castro que se imponga una fianza de más de 8 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. El abogado de Iñaki Urdangarin considera "exagerada" la cantidad. El fiscal tiene muy claro el objetivo del Instituto Nóos: "los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada".

Se trata de un fianza civil, no penal. Esto significa que si Urdangarin no paga no tendrá que ir a prisión, sino que se le podrán embargar sus bienes. La fianza se establece teniendo en cuenta lo que Urdangarin y Torres pudieron obtener en beneficios ilícitos, prácticamente la totalidad de los que facturó el Instituto Nóos.

Son cuatro los delitos que se le imputan al yerno del Rey: malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, fraude y prevaricación. Es posible que a estos delitos se añada el blanqueo de capitales, ante la posibilidad de que colocaran dinero en paraísos fiscales.