Elecciones 15M
Ferreras tilda de "agridulce" la noche de Vox y ve a un "Abascal diferente": "A Gallardo le dijo 'se te pone cara de vicepresidente"
En sus palabras, pone en valor el que es "el mejor resultado" de la formación en la comunidad autónoma pero afirma que "no cumple con las expectativas": " No llega al 19% de los votos".
Antonio García Ferreras ha puesto a Vox en el foco después de las elecciones de Castilla y León. Después de unos comicios en los que a pesar del crecimiento de la formación se han quedado lejos de ese ansiado 20% y, después de las grandes subidas en Extremadura y en Aragón, tan solo han logrado un procurador más con respecto al último paso por las urnas en la comunidad.
Para Ferreras, la noche para Vox es "agridulce": "Es verdad que obtiene el mejor resultado de su historia en Castilla y León pero no cumple las expectativas".
"Solo sube un procurador y no llega al 19% de los votos", ha apuntado Ferreras, que señala a un Abascal que ya manda mensajes al PP.
A un Abascal al que ve "diferente" con respecto al que se mostró en las últimas elecciones en Castilla y León: "A Gallardo le dijo 'se te pone cara de vicepresidente'. Ahora no hace ese tipo de afirmaciones".
Y es que el líder de Vox, en sus declaraciones tras los comicios, no ha hablado de sillones sino de "medidas concretas": "Vamos a hablar de eso, con plazos y garantías de cumplimiento".
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