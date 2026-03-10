Ferreras, ante la purga de Vox: "Tiene un toque estalinista, no queda ni dios"

Antonio García Ferreras reacciona a la purga que está llevando a cabo el partido de Santiago Abascal en estos últimos tiempos. Hoy, solo quedan dos caras conocidas desde aquel Vistalegre 2020: el propio Abascal y su número dos, Ignacio Garriga. En el vídeo, los detalles.

El último en ser expulsado de Vox ha sido nada más y nada menos que uno de sus fundadores, amigo personal, además, del propio Santiago Abascal: Javier Ortega Smith. Tras su expulsión, y en plena rebelión de sus últimos purgados, Vox reunía a su cúpula este lunes en Ávila para intentar exhibir unidad y sacar músculo. En la foto de familia, solo quedan dos caras conocidas: el propio Abascal y su número dos, Ignacio Garriga. Ellos dos son los únicos dos supervivientes de aquel Vistalegre 2020.

Algunos de los que ya abandonaron el barco, como Iván Espinosa de los Monteros, quieren que el partido celebre un congreso extraordinario, algo que también ha pedido otro de los últimos purgados, José Ángel Antelo, exlíder de Vox en Murcia. "¿Existe alguna posibilidad?", pregunta Antonio García Ferreras a la periodista de laSexta, Ángela Vera.

Es cierto que se están moviendo y organizando, afirma Vera, "pero es muy complicado, ya que necesitarían el 20% de las firmas de los afiliados al corriente de pago en Vox, es decir, unas 6 o 7 mil firmas y no tiene pinta de que se vaya a conseguir".

Además, informa Vera, "fuentes de la dirección nos dicen a laSexta que no se va a hacer un congreso, que el último fue en 2024 y que tocaría en 2028". Por lo tanto, y hasta entonces, "vamos a ver todas las cosas que pueden llegar a pasar en el partido de Santiago Abascal".

Además, dicen también, añade la periodista, que "si quieren hablar de posicionamientos ideológicos o políticos, hay muchos órganos internos para hacerlo y que si no lo han hecho antes es porque ellos no han querido".

"Menuda purga... Es verdad que es Vox, pero tiene un toque estalinista. Es que no queda ni dios", afirma contundente Ferreras ante todas las salidas que se están produciendo en estos últimos tiempos en el partido ultra de Santiago Abascal. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

