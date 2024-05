El periodista y director de La Cafetera, Fernando Berlín, analiza en Al Rojo Vivo las reacciones tras la polémica visita de Javier Milei, presidente de Argentina a España. "Me preocupa mucho la reacción del PP, porque de personajes como Milei no se puede esperar muchas más cosas, por eso me preocupa casi más que agresiones verbales (de Milei), la manera en la que está empujando al abismo a una parte de la sociedad argentina, pero el PP es un elemento central el el combate contra la extrema derecha y el discurso del odio".

"Y el PP siempre se equivoca en la reacción, siempre falla en la reacción posterior", añade Berlín: "Le pasó por ejemplo, después del 11M intentando contener la mentira. Y es que siempre está en la permanente campaña y ahí se equivoca", añade el periodista, recordando el caso en que José Luis Rodríguez Zapatero defendió a José María Aznar ante los ataques de Hugo Chávez.

Por ello, señala Berlín que "el PP tiene que ser muy consciente porque la extrema derecha lo va a fagocitar como partido, como opción política y también como empresa... Y en esta idea del PP que creen que les pueden absorber, les están legitimando, les están dando espacio y les están permitiendo que naden como pez en el agua". En el vídeo, al completo su argumento.