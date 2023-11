El periodista Fernando Berlín ha advertido de los riesgos de la llamada a la movilización masiva por parte de la derecha y la extrema derecha como respuesta a la ley de amnistía. "El problema es que cuando tú utilizas la hipérbole, la teatralización... empujas a la gente a la calle los que estaban en una posición moderada se te radicaliza, pero los que ya están radicalizados se te van de las manos", ha aseverado el periodista, que ha hecho un análisis en Al Rojo Vivo de la tensión actual.

En este sentido, ha pedido que "nadie se lleve a engaño", y ha asegurado que "la queja de la derecha y de la ultraderecha con esa manifestación violenta en las calles no está relacionada con la amnistía, sino con recuperar el poder, que es lo que perdió el PP y no ha asumido". "No lo han asumido -ha dicho- porque lo vieron muy cerca, lo tocaron con las manos, sus encuestadores les decían que iban a gobernar ellos".

No obstante, ha destacado que "a quién hace un daño extraordinario esta situación es al PP": "Esta extrema derecha es lo que movilizó a la izquierda para votar en las últimas elecciones y lo que alejó la posibilidad de gobernar al PP. Pero es que esto mete al PP en un recorrido que tiene que ser beligerante, pero a la vez moderado porque las instituciones europeas están alucinando con esto", ha zanjado.