El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha afirmado que no le gusta "que el Rey se comunique por cibercarta". Una carta que el Rey colgó en la web de Casa Real y en la que calificaba de "quimera" las intenciones independentistas para Cataluña de Artur Mas. "Hay que tener en cuenta que lo que dice el Rey se le atribuye al Gobierno, y en ese momento no fue una intervención acertada".

Con respecto a la polémica en Cataluña, González reconoce que "ha habido un cambio en el tono, que no de posición, por parte del Gobierno". "Parece que existe una consigna para que todos sean duros en sus posturas". Ante eso, el expresidente del Gobierno defiende "el diálogo, que no se fomente un anticatalanismo y que no se radicalicen las posturas por ambas partes". "Voy a seguir consumiendo productos catalanes como los consumía hasta ahora", ha añadido.