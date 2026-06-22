El exmagistrado Yllanes analiza la sentencia del caso mascarillas: "Me parece que Aldama tiene un papel primordial y debería ser objeto de un reproche mayor"

El exmagistrado Juan Pedro Yllanes valora en Al Rojo Vivo las diferentes penas que ha acortado el Supremo para los culpables del caso mascarillas: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. En el vídeo, al completo su intervención.

El Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y libra a Aldama de la prisión por colaborar con la Justicia. El exmagistrado Juan Pedro Yllanes analiza estas sentencias en Al Rojo.

Con respecto a Ábalos señala el exmagistrado que la "sentencia es muy contundente": "Explica muy bien por qué se llega a esa condena y además hace un relato de hechos probados (...) Se especifica perfectamente cuáles son las conductas que han dado origen a la causa y se demuestra que tampoco disimulaba mucho".

Por su lado, la sentencia de Koldo García, señala que también es una pena dura, pero es cierto que "estamos acostumbrados a que en los delitos de corrupción se impongan penas duras y penas de elevado cumplimiento. Y esto no es una sorpresa. Es más, el Tribunal explica por qué precisamente la corrupción vinculada a la política es objeto de especial reproche".

Además, apunta Yllanes, "tenían perfectamente delimitados los papeles. Víctor de Aldama era el conseguidor, Koldo García, el intermediario, y José Luis Ábalos, el que tomaba las decisiones y facilitaba la actuación de toda la organización criminal".

Por último, con respecto a Víctor de Aldama, que se libra de la cárcel por haber colaborado con la Justicia, señala el exmagistrado que "es una cuestión interesante" por varios motivos.

"Primero porque deja sin contenido o deja en nada el auto por el cual el juez Peinado decidió imponer las medidas cautelares a Begoña Gómez y a su asistente. Y en segundo lugar, estoy absolutamente conforme con algunas de las opiniones que he escuchado, porque a mí me parece que Víctor de Aldama sale enormemente favorecido, cuando además se dice en la sentencia, en los hechos probados, que siguió delinquiendo cuando empezó a colaborar", afirma el Yllanes.

Por lo tanto, sinceramente, confiesa el exmagistrado, "que se acuda a la posibilidad que tiene el Tribunal de rebajar en dos grados la pena, me parece que deja en nada el reproche penal a Víctor de Aldama. A mí me parece que Víctor de Aldama, y lo dice muy claramente en los hechos probados, tiene un papel primordial en toda la organización criminal y debería ser objeto de un reproche mayor".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención en Al Rojo Vivo donde valora el auto del juez Peinado, que impone a Begoña Gómez la retirada del pasaporte por considerar que hay riesgo de fuga y que la Policía Nacional podría ayudarla a escapar.

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