Campos, sobre la sentencia de Aldama: "Sorprende que el Supremo aplique una atenuante por colaboración en el caso de las mascarillas basándose en una cooperación futura en otras piezas"

El periodista que el Supremo haya tenido en cuenta la colaboración de Víctor de Aldama en otras piezas judiciales para rebajar su situación en el caso Mascarillas, donde, según recuerda, negó los hechos y no colaboró con la investigación.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'Cadena Ser' Miguel Ángel Campos ha analizado las condenas dictadas en el caso Mascarillas y ha puesto el foco especialmente en la situación de Víctor de Aldama. El periodista recuerda que fue José Luis Ábalos quien facilitó su entrada en el entorno del Ministerio a través de Koldo García, la persona con la que mantenía una relación previa.

Sin embargo, Campos destaca una aparente contradicción en el tratamiento judicial recibido por el empresario. "En la causa de las mascarillas, Aldama no solo no ha colaborado, sino que incluso ha negado la existencia de delito alguno. Su colaboración se ha producido en otras partes del procedimiento y en otras piezas separadas, pero no en esta", señala.

Por ello, considera llamativo que el Tribunal Supremo haya tenido en cuenta esa cooperación en otros frentes para esta resolución. "Lo sorprendente es que el Supremo aplique en una sentencia sobre el caso de las mascarillas una atenuante basada en una colaboración futura o desarrollada en otras piezas, cuando en esta causa concreta no ha existido colaboración", concluye.

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