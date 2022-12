"La palabra populismo seguramente sea la primera que nos puede venir a la mente cuando hablamos de Evo Morales, pero seguramente también nos viene por toda la incidencia que se está haciendo con esa palabra en España. Por eso justamente nos hemos ido a Bolivia, para ver en qué consiste la democracia que allí tienen", cuenta el periodista catalán.

"Evo Morales y yo a veces no nos entendemos hablando el mismo idioma"

En un momento de la conversación, Morales le dice a Jordi Évole que se quite el "chip colonialista", algo que el periodista demuestra que allí "las costumbres y la manera de preguntar son diferentes".

"A veces no nos entendemos hablando el mismo idioma y, a veces también, hay un punto de sentirse atacado que el periodista quiere evitar pero igual no logra porque tenemos una visión del mundo simplemente diferente", reflexiona Évole. "El programa de Salvados del domingo vuelve a ser un experimento y en este caso hay mucha observación".

"Me ha llevado en su 4x4 él conduciendo y yo de copiloto, y ahí se iban produciendo las entrevistas y las conversaciones, queremos que ahí también participe el espectador y que sea él que viendo cómo funciona Evo Morales saque sus propias conclusiones".

"Este programa de Salvados vuelve a ser un experimento"

El presentador de Salvados cuenta que el líder boliviano le ha hablado de política española menos de lo que esperaba. "He ha hablado directamente de Pablo Iglesias, nos cuenta que ha tenido contacto con él y con otros miembros de Podemos peor no intenta ahondar mucho en esa relación. Sí he notado que las relaciones actuales entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno español no pasen por su mejor momento".

En cuanto a sus relaciones con las empresas españolas, pareciera que Evo Morales no se llevara bien con ninguna, pero Évole lo desmiente. "Hay empresas con las que se sigue llevando maravillosamente bien, incluso con Repsol. Incluso hay una relación que podría ser de amistad entre Antonio Brufau y el propio Evo Morales".