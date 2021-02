La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP en 2018, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró a favor de cambiar la sede del partido y mudarse de Génova, 13, durante su campaña.

En una entrevista en la COPE, a unos días de celebrarse las primarias, Sáenz de Santamaría afirmó que "muchísimos afiliados y compromisarios" le estaban pidiendo que dejara atrás la histórica sede de los populares, que ocupaban desde 1983.

"Muchísimos afiliados y compromisarios me han dicho 'oye, ¿y esto de la sede de Génova no crees que es demasiado?'. Y como me lo ha planteado mucha gente y mucho afiliado de base, creo que hay que darle una vuelta", afirmó la candidata, que perdió ante Pablo Casado cuando María Dolores de Cospedal le ofreció su apoyo para hacerse con la presidencia de los populares.

"Esa gente tiene mucha visión de futuro y de cómo puede ser nuestro futuro, con generosidad, con humildad y volviéndonos a construir de abajo arriba", señaló la entonces diputada.

Casado anunció este martes su intención de mudar al partido de la sede de Génova, señalada por la corrupción por el presunto pago de su reforma con dinero procedente de la caja B del PP, una contabilidad paralela acreditada por el Tribunal Supremo.