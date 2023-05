Tensión y una imagen insólita: es lo que está caracterizando el acto del 2 de mayo en la Puerta del Sol de Madrid. La festividad de la Comunidad ha estado marcada por el 'placaje' al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cuando trataba de subir a la Tribuna y era reprendido por las autoridades de protocolo del evento.

Un hecho insólito que ha comentado el periodista y economista Fernando González Urbaneja: "Lo he seguido con fascinación. Es un espectáculo fascinante. Siempre he entendido que el que establece el protocolo es el dueño del edificio. Dos no riñen si uno no quiere, aquí han ido a buscar la confrontación y esto es una confrontación en la cual para algunos la ganadora indiscutible es la señora y para otros el ministro ha hecho lo que ha podido". Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.