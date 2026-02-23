El escritor Gutmaro Gómez Bravo ve importante desclasificar todo sobre el 23-F: "No afecta a la seguridad del Estado y puede arrojar mucha luz"

Sobre las incógnitas que aún rodean el 23-F, Gómez Bravo advierte de las enormes lagunas documentales: "Apenas conocemos entre un 10% y un 20% del sumario", y alerta de que en esos vacíos "puede emerger una historia sustancialmente distinta".

El historiador Gutmaro Gómez Bravo, autor de 'Cómo terminó la Guerra Civil española', ha celebrado en Al Rojo Vivo la desclasificación de los documentos relacionados con el 23-F, una medida que, a su juicio, supone un avance decisivo para la investigación histórica.

"Me parece una noticia magnífica. Para quienes nos dedicamos a la historia, cualquier paso que permita superar las limitaciones de la Ley de Secretos Oficiales y abrir archivos a la investigación es extraordinario", ha señalado.

Desde su punto de vista, el proceso de desclasificación debería ser amplio y ambicioso. "Hay que desclasificar prácticamente todo, no afecta la seguridad del Estado. Es posible que existan cuestiones sensibles vinculadas a personas aún vivas, pero el interés de los historiadores no está en domicilios ni en datos personales, sino en comprender los procesos históricos. Esta documentación puede aportar una luz fundamental sobre una etapa que no fue ni tan complaciente ni tan conspirativa como a menudo se ha descrito".

En relación con las incógnitas que todavía rodean al intento de golpe de Estado del 23-F, Gómez Bravo subraya las importantes lagunas documentales que persisten. "Conocemos apenas entre un 10% y un 20% del sumario. Falta el contexto completo: cómo se gestó realmente y qué dinámicas lo hicieron posible. Resulta especialmente relevante la información de los servicios de inteligencia, que elaboraron informes previos y registraron contactos a los que nunca hemos tenido acceso. Tal vez no modifiquen radicalmente el relato conocido… o tal vez sí. En cualquier caso, en esos matices puede emerger una historia sustancialmente distinta".

Respecto a la trama civil del golpe —considerando que solo un civil fue juzgado, García Cáceres, vinculado al antiguo Sindicato Vertical— el historiador destaca que sigue siendo uno de los aspectos más desconocidos del episodio. "A diferencia de lo ocurrido en 1936 y en otros golpes de la historia de España, la dimensión civil del 23-F permanece prácticamente inexplorada. Los audios que han trascendido son estremecedores y evidencian que no se trató de una acción militar aislada. La forma en que se expresan y se coordinan sugiere la existencia de una estructura organizada detrás. La sociedad tiene derecho a conocer con profundidad qué ocurrió en los meses previos".

Sobre el grado real de acceso al sumario militar, concluye que la información disponible es todavía muy limitada. "Solo es consultable una parte de la instrucción, la sentencia y determinadas declaraciones testificales. Muchas declaraciones permanecen inaccesibles, y únicamente una parte de los condenados cuenta con documentación pública. Se calcula que apenas entre un 10% y un 15% del sumario completo del Tribunal Supremo puede consultarse en la actualidad".

