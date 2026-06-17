Escolar, sobre Zapatero: "Me cuesta ver su culpabilidad penal, creo que todo está hinchadísimo"

El periodista Ignacio Escolar destaca algunos puntos clave del comunicado que ha mandado el expresidente del Gobierno después de declarar en la Audiencia Nacional. "Creo que es compatible ser inocente y haber decepcionado", afirma el director de elDiario.es.

Tras su declaración ante el juez, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha mandado un comunicado a los medios en el que ha pedido a la ciudadanía "confianza" y ha insistido en que no tiene "absolutamente nada" fuera de España. "No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán", ha dicho el expresidente.

Para el periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, dentro de este comunicado hay varios factores importantes, uno de ellos es la de esa "autorización universal para mirar sus cuentas. En España la Justicia no necesita ninguna autorización, pero es que aquí estamos hablando y en el auto inicial del juez Calama se habla de una empresa offshore en Dubai, en la zona del Puerto Franco, que eso sí, incluso con una comisión rogatoria a la Justicia le costaría llegar allí (...) Por tanto, este hecho es relevante porque hay una voluntad de colaborar con la justicia interesante".

Por tanto, y tal como asegura contundente Escolar: "Creo que es compatible ser inocente y haber decepcionado". Esto es, "es plenamente compatible ser inocente ante la justicia y que todo esto quede con una sentencia o con una absolución antes de la sentencia en la que se diga: 'Penalmente el expresidente Zapatero es inocente', pero creo es que es muy complicado a estas alturas no haber decepcionado, porque creo que lamentablemente esas explicaciones sobre las joyas son muy difíciles de dar por quién las regala".

Ahora bien, destaca que no se cree que "Zapatero y Miguel Sebastián sean los únicos a los que les han ofrecido joyas", porque "conozco a mucha gente y conozco muchas historias (...) Este tipo de diplomacia de los regalos caros ha sido muy habitual".

De este modo, y a nivel penal y judicial, "por ahora, con las noticias que hay sobre la mesa, me cuesta ver la culpabilidad penal de Zapatero. A lo mejor nos encontramos con indicios nuevos, pero con los que hay sobre la mesa, me parece que esto está hinchadísimo", afirma Escolar.

Pero la segunda parte es en el momento en que inicias una investigación judicial, coges a alguien por los pies, lo pones boca abajo, sacudes a ver qué cae y te aparecen unas joyas... A partir de ahí, la parte de la confianza de los ciudadanos es muy difícil", añade Escolar, concluyendo, no obstante, que hay que esperar a que dé las explicaciones oportunas.

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