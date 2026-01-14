Escolar sostiene que Julio Iglesias será juzgado en España: "Se dan las condiciones para que acabe en la Audiencia Nacional"

El director de 'elDiario.es' asegura que la investigación al cantante "puede tener bastante recorrido en los tribunales" españoles, ya que "hay casos en los que la Audiencia Nacional ha juzgado a españoles que han cometido agresiones sexuales fuera de España".

Julio Iglesias podría ser juzgado en España. Es la conclusión a la que llega Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', después de que su medio publicase las declaraciones de las dos mujeres que acusan al cantante de agredirlas sexualmente y las pruebas de enfermedades de transmisión sexual a las que se tenían que someter para trabajar en sus mansiones.

"No se analizaba si los hombres tenían enfermedades de transmisión sexual, solo se hacía con las mujeres, y era algo habitual", explica Escolar en Al Rojo Vivo, algo que, además de una intromisión en su intimidad y l preludio de una posible agresión sexual, podría constituir un delito de discriminación.

"Cuando llegamos a estos papeles (los resultados de los análisis médicos) nos dimos cuenta de que estas pruebas no tenían ningún sentido si no era para un asunto sexual", añade el periodista, que aclara que "es un hecho puntual", sino que "estas mujeres relatan que era una manera de funcionar sistemática".

Por ello, el director de 'elDiario.es' cree que el caso "puede tener bastante recorrido" en los tribunales, ya que "hay casos en los que la Audiencia Nacional ha juzgado a españoles que han cometido agresiones sexuales fuera de España".

"Se dan los hechos para que la Fiscalía avance con la investigación, tome declaración a las mujeres y presente una querella ante la Audiencia Nacional", añade, haciendo referencia a que si la República Dominicana no abre una investigación, la Justicia española tendría la capacidad de sentarle en el banquillo.

Por último, Ignacio Escolar explica que ni Julio Iglesias ni nadie de su entorno han respondido a las preguntas que su medio le ha hecho, tanto antes como después de publicar la investigación. "No hay ninguna reacción de Julio Iglesias, no ha contestado, tiene nuestras preguntas desde el 2 de enero, cuando se las entregamos físicamente, y no ha respondido a ninguna", ha concluido.

