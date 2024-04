El Partido Popular ha desvelado una primera tanda de nombres que cita para comparecer en la comisión sobre el 'caso Koldo' en el Senado y en la que no figuran, en esta primera etapa, el presidente del Gobierno, su esposa Begoña Gómez y la vicepresidente María Jesús Montero.

Íñigo Errejón ha indicado que a él esto no le parece que sea una comisión de investigación. "Es un intento de hacer una especie de reality de políticos", ha asegurado, destacando que el PP "solo juega en los terrenos que tiene conquistados previamente".

Una situación que ha explicado que es totalmente diferente a lo que ocurre en el Congreso, señalando que ahí existe "una mayoría que baila y se mueve". "Si el PP no estuviese encerrado en sus acuerdos con Vox, tendría mucho de qué hablar con otras formaciones políticas que no son necesariamente favorables al Congreso", ha asegurado.

Sin embargo, cree que ha decidido "buscar la excusa de que no le gusta la presidenta del Congreso" para llevar la comisión de investigación al Senado, donde tiene mayoría absoluta. "Al PP, si no le garantizan que va a ganar el partido, no sale a jugarlo", ha destacado.