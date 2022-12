El número dos de Podemos, Íñigo Errejón ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que "por supuesto" que recurrirá la inhabilitación de la Universidad de Málaga. Además, ha recordado que él dijo "en octubre que no quería renovar su contrato de investigador" y que se va en diciembre. En este sentido, subraya que "el proceso se ha dilatado en el tiempo" y que la resolución de la Universidad dice algo que ya había contado él.



"La resolución de la Universidad sostiene algo ya adelantado, que cometí el error de haber solicitado verbalmente lo que se debería haber pedido por escrito", ha respondido. No obstante, ha insistido en que "el trabajo estaba hecho".



Sobre la coincidencia de la inhabilitación con el inicio de la campaña para las elecciones en Andalucía, Errejón ha mostrado su alegría porque salga la resolución y porque "no se ponga en duda la calidad del trabajo". Errejón interpreta que "las fechas dan lugar a sorpresas" pero añade que "siendo ingenuo" piensa que "las instituciones públicas están al margen de los intereses políticos de los diferentes actores" y que sólo es "una mala casualidad".