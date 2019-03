Ximo Puig: "Sólo hay dos alternativas, facilitar un gobierno del PP o unas terceras elecciones"

DICE QUE "ESPAÑA ESTÁ BASTANTE DESCONCERTADA Y EL PSOE UN POCO MÁS"

El presidente de la Generalitat explica en ARV que "los militantes y la sociedad española no se merecen este espectáculo" y dice que a él le "hubiera gustado un gobierno progresista" pero "no hay más que dos alternativas". Dice que su posición es que "en este momento no se dan las cricunstancias para que el PP tenga el apoyo del PSOE".