Xavier García Albiol: "Puigdemont forma parte del pasado. Se ha convertido en una caricatura de sí mismo"

NO CREE QUE SALGA UNA MAYORÍA INDEPENDENTISTA DEL 21D

"No estamos hablando de unas elecciones plebiscitarias", afirma el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, que apunta que Albert Rivera dejó claro que no quería un acuerdo previo a las elecciones del 21D. "El independentismo no va a ser mayoría en el Parlament", añade.