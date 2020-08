La vuelta al cole preocupa y mucho a los padres y a las distintas asociaciones educativas que reprochan a las administraciones la falta de normativas claras, una de las regiones en las que los distintos colectivos están siendo más reivindicativos es Andalucía, donde la viceconsejera de educación, María del Carmen Castillo, ha llamado a la tranquilidad garantizando que el curso arrancará con todas las medidas de seguridad necesarias.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Castillo ha insistido en que llevan trabajando desde el mes de abril para adoptar todas las medidas necesarias y ha resaltado que desde la consejería han mantenido 127 reuniones con los colectivos que representan a la comunidad educativa.

Castillo se ha referido a las críticas lanzadas por el presidente regional de la Asociación andaluza de directoras y directores de centros públicos de infantil, primaria y residencias escolares, ASADIPRE, que ha asegurado este lunes que a día de hoy no saben con qué personal van a contar los centros para poder organizar la vuelta al cole.

Profesores de refuerzo

La viceconsejera de Educación ha rechazado que los centros no puedan organizarse: "Lo que no saben con nombre y apellidos qué profesorado va a venir, pero todos los centros saben cuántos maestros van a venir". Castillo ha indicado que en el caso de educación infantil y de primaria, los centros que tengan entre 5 y 10 grupos con más de 20 alumnos tendrán un profesor de refuerzo; entre 11 y 16 clases, tendrán dos profesores de refuerzo o los centros con más de 24 clases, dispondrá de 4 maestros adicionales.

Castillo justifica este número señalando que el refuerzo tiene un doble sentido: "Por un lado ayudar a recuperar los aprendizaje no adquiridos, estamos hablando de alumnado que lleva sin ir al centro desde el mes de marzo. Por otro lado, va a ayudar a hacer desdobles y a hacer organizaciones".

Sin embargo, Castillo asegura que eso se puede hacer también con el profesorado que está ya en el centro, "porque un centro que tenga 10 clases no tiene 10 maestros, tiene 15", ha manifestado. En este sentido, ha recalcado: "No es que los centros no pueden organizarse, claro que pueden, otra cosa es que tengamos que tomar decisiones para garantizar esos grupos de convivencia escolar, eso es lo que tienen que organizar los directores".

En cuanto al documento Covid que tienen que preparar los directores, Castillo ha indicado que es "puramente organizativo y pedagógico". En esta línea, ha asegurado que no es un documento de medidas de prevención ni de medidas de salud porque, ha destacado, para eso está el documento de medidas de salud.

"Lo que tenemos que hacer es que partiendo de un modelo que se le ha facilitado a todos los centros, determinar cómo se entra, cómo se sale, como van a acceder los padres al centro, cómo vamos a organizar nuestros grupos, los turnos de comedor, pero siempre partiendo del marco que nos establece el documento de medidas de salud", ha insistido.

Igualmente, ha reiterado que desde su consejería trabajan estrechamente con las autoridades sanitarias y que son ellas las que determinan si el riesgo de contagio es asumible y que están preparados para cualquier situación que se plantee: " Lo que queremos es transmitir ese mensaje de tranquilidad, porque estamos trabajando todos juntos", ha zanjado.