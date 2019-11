La expresidenta de la Junta de Andalucía se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre el preacuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que se ha impulsado desde Ferraz para acabar con el bloqueo.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, su primera intervención pública tras conocerse la sentencia de los ERE, ha confesado que apoya "la única alternativa de Gobierno que hay ahora mismo en España, que pasa por un acuerdo con Podemos".

"Pedro ha hablado con nosotros, pero no voy a revelar las conversaciones"

"Pedro ha hablado estos días con nosotros sobre las alternativas que hay. Las conversaciones no las voy a revelar, pero él sabe yo lo apoyaba en la única alternativa de Gobierno que hay", ha apuntado en este sentido.

En cuanto a la posible influencia de los independentistas en el próximo Gobierno, ha señalado que "lo normal que sería que se abstuviera el resto de partidos", como ocurrió con Rajoy. "Él fue presidente por una abstención del PSOE, que nos desgarramos y nos abrimos en canal".

Pide perdón por la sentencia de los ERE

Susana Díaz se ha pronunciado por primera vez sobre esta decisión judicial y ha ha pedido "perdón" por lo ocurrido durante la etapa de los ERE, si bien ha recordado que en el momento de los hechos condenados ella aún no estaba al frente del Ejecutivo.

Además, ha revelado que, tras conocerse la decisión de la Audiencia de Sevilla, ha hablado con Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados en esta causa."Ellos saben perfectamente que no se han llevado ni un duro", ha apuntado.

Ante las acusaciones de los dirigentes de la oposición, que señalan a Ferraz y han pedido la dimisión de Pedro Sánchez, ha insistido en que "el PSOE como organización política no aparece ni una vez" y que "no hay financiación ilegal del partido, el PSOE no se ha lucrado".

"El presidente de la Junta tiene que decir la verdad y si no la sabe, informarse"

Durante la entrevista, también ha respondido a las acusaciones de Juanma Moreno, el actual presidente de la Junta de Andalucía. Y es que, este la ha acusado de retirarse de esta causa y de no poder el dinero que se defraudó en esos años.

"Cuando uno está al frente de cualquier gobierno tiene que tener rigor y pedir perdón si se equivoca. El presidente de la Junta tiene que decir la verdad y si no la sabe, informarse", ha apostillado.

"Llegó a afirmar que él, para recuperar el dinero, hará lo que digan los servicios jurídicos. El equivalente a la Abogacía del Estado en Andalucía son los letrados de la Junta. Y el Gobierno que yo presidí hizo lo que dijeron los letrados. Además, mintió cuando dijo que nos retiramos de la causa", ha sentenciado.