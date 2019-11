Susana Díaz ha hablado públicamente por primera vez tras conocerse la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, en el que han sido condenados por malversación dos de sus mentores, los también expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"Pedí perdón y lo pediré las veces que haga falta", ha afirmado en Al Rojo Vivo, donde no obstante ha recordado que en el momento de los hechos condenados ella aún no estaba al frente del Ejecutivo andaluz. "Yo no estaba", ha apostillado.

La expresidenta autonómica asimismo ha revelado que, tras conocerse el fallo de la Audiencia de Sevilla, ha hablado con Chaves y Griñán. De este último, condenado a seis años de cárcel, ha dicho que "está muy mal". "No lo esperaban", ha desvelado, "ellos saben perfectamente que no se han llevado ni un duro".

Aunque Díaz ha calificado este caso como "bochornoso, sí, lamentable, por supuesto", ha insistido en que "el PSOE como organización política no aparece ni una vez" en la sentencia. "No hay financiación ilegal del PSOE, el PSOE no se ha lucrado, no se han llevado un duro los presidentes", ha recalcado.

La líder del PSOE andaluz ha afirmado que de este proceso extrajeron la lección de que "no basta con no enriquecerte, sino que tienes que poner todos los controles para que nadie pueda hacerlo". "Desde ese momento, en Andalucía es imposible que eso vuelva a pasar", ha afirmado.

Asimismo, Susana Díaz se ha mostrado muy crítica con la comparecencia del actual presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, tras conocerse la sentencia, "media hora después, detrás de un plasma, sin saber de lo que hablaba".